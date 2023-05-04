«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Интеру» Марсьяля ради трансфера Мартинеса 

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса и планируют предложить в обмен нападающего команды Антони Марсьяля. Об этом сообщает Calciomercatoweb.

Как утверждает источник, помимо французского игрока, «красные дьяолы» согласны предложить миланской команде 50 миллионов евро ради покупки 25-летнего футболиста. Сообщается, что «нерадзурри» хотят получить более высокое трансферное предложение и не готовы соглашаться на обмен.

Добавим, что Мартинес играет за «Интер» с 2018 года. В текущем сезоне за команду Симоне Индзаги он сыграл 48 игр, в которых отличился 23 забитыми мячами и девятью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.