«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Брайтона»

Хавбек «Брайтона» Мойзеса Кайседо может летом сменить команду.

Как сообщает Football Insider, 21-летний футболист может пополнить состав «Арсенала». Руководство клуба из Лондона уже готовится к переговорам. Отмечается, что Мойзес сам заинтересован в трансфере, несмотря на то, что недавно подписал новый контракт с «Брайтоном».

Ориентировочная стоимость Кайседо – 55 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету эквадорца 36 матчей за «чаек» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.