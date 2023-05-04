АПЛ объявила пятерку номинантов на звание лучшего тренера апреля 

Стали известны имена специалистов, которые претендуют на получение награды «Тренер месяца» в АПЛ согласно апрельским матчам. Список опубликован пресс-службой английской лиги.

Сообщается, что за звание лучшего тренера апреля в чемпионате Англии будут конкурировать: главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, руководящий «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон, английский специалист Эдди Хау, тренирующий «Ньюкасл», а также наставник «Борнмута» Гари О'Нил.

Добавим, что победитель данной номинации за март – главный тренер «Арсенала» Микель Артета не вошел в список кандидатов по итогам апрельских игр.