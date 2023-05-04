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«Бавария» не готова подписать Осимхена из-за высокого ценника 

«Наполи» хочет получить за нигерийского игрока 150 миллионов евро. 
04 мая 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

«Бавария» планирует выйти из переговоров с «Наполи» по поводу трансфера нападающего неаполитанцев Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Как утверждает источник, мюнхенцев не устраивают финансовые требования итальянского клуба. Сообщается, что «адзурри» требуют за 24-летнего футболиста 150 миллионов евро в то время, как «красные» готовы предложить лишь 100 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах нигерийца также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

Напомним, что Осимхен выступает за «Наполи» с 2020 года. В текущем сезоне за команду Лучано Спаллетти он сыграл 33 матча, забил 26 голов и отдал пять результативных передач.

«Бавария» не готова подписать Осимхена из-за высокого ценника 
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