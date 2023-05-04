Болельщики «Спартака» признали Соболева лучшим футболистом клуба по итогам апреля

Стал известен лучший игрок московского «Спартака» в апреле.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, первое место в голосовании болельщиков занял форвард красно-белых Александр Соболев. Нападающий выбрали 55% респондентов.

Отметим, что в минувшем месяце Александр провел четыре матча в чемпионате страны. Соболев забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Вторым стал Антон Зиньковский. Он набрал в голосовании 30%. Третье место занял Кейта Бальде (9%).

Добавим, что в марте лучшим в составе «Спартака» был признан хавбек Руслан Литвинов.