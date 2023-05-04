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Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бразильский клуб «Баия»

Сделка по покупке команды проводилась на протяжении трех лет. 
04 мая 2023 20:29
автор: Глеб Шевяков

Эмиратская спортивная сеть фирм City Football Group, которая является владельцем «Манчестер Сити», приобрела 90% акций бразильской команды «Баия». Об этом сообщает пресс-служба «трехцветных».

Сообщается, что переговоры по продаже длились на протяжении трех лет. Таким образом, «Баия» стала 12-й командой, владельцем, которой является холдинг Халдуна Аль Мубарака и Мансура ибн Заида Аля Нахайяна.

Добавим, что в прошлом сезоне «Баия» завоевала путевку в высшую лигу Бразилии, заняв третью строчку во втором дивизионе.

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