Божович назвал лучшего российского тренера прямо сейчас

Черногорский специалист Миодраг Божович, известный по работе в ряде клубов РПЛ, признался, что считает Валерия Карпина лучшим российским тренером.

«На сегодняшний день самым лучшим российским тренером является Валерий Карпин. Черчесова сложно назвать лучшим, но он, безусловно, один из них. Сначала Карпин, а потом уже все остальные», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, Черчесов выводил сборную России в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, однако спустя три года провалился на Евро-2020.

Карпин возглавляет национальную команду в настоящее время, одновременно работая в «Ростове».