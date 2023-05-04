ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Божович назвал лучшего российского тренера прямо сейчас

Выбор черногорца не удивил.
04 мая 2023 20:32
автор: Александр Шульгин

Черногорский специалист Миодраг Божович, известный по работе в ряде клубов РПЛ, признался, что считает Валерия Карпина лучшим российским тренером.

«На сегодняшний день самым лучшим российским тренером является Валерий Карпин. Черчесова сложно назвать лучшим, но он, безусловно, один из них. Сначала Карпин, а потом уже все остальные», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, Черчесов выводил сборную России в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018, однако спустя три года провалился на Евро-2020.

Карпин возглавляет национальную команду в настоящее время, одновременно работая в «Ростове».

источник: Sport24.ru
Стали известны финансовые подробности возможного трансфера Беллингема в «Реал»
Ради переезда в Испанию англичанин отказал «Ливерпулю» и «Манчестер Сити».
04.05.2023 20:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Директором «Барселоны» может стать экс-игрок сборной Португалии
Специалист выступал за каталонскую команды с 2004 по 2008 годы.
04.05.2023 20:56
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Власти Лиссабона решили наградить Роналду почетной медалью
Власти Лиссабона решили наградить Роналду почетной медалью
Заслуги португальца отметили на его родине.
04.05.2023 20:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Каманцев провел встречу с Карпиным на базе «Ростова» 
Ранее наставник желто-синих неоднократно критиковал судейство в матче РПЛ.
04.05.2023 20:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Болельщики «Спартака» признали Соболева лучшим футболистом клуба по итогам апреля
Болельщики «Спартака» признали Соболева лучшим футболистом клуба по итогам апреля
Команда занимает третье место в таблице РПЛ.
04.05.2023 20:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Месси получил официальное предложение о переходе в саудовский «Аль-Хиляль»
Месси получил официальное предложение о переходе в саудовский «Аль-Хиляль»
Сделку хотят оформить в летнее межсезонье.
04.05.2023 20:35
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Божович назвал лучшего российского тренера прямо сейчас
Выбор черногорца не удивил.
04.05.2023 20:32
Футбол
автор: Александр Шульгин
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели бразильский клуб «Баия»
Сделка по покупке команды проводилась на протяжении трех лет. 
04.05.2023 20:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Бавария» не готова подписать Осимхена из-за высокого ценника 
«Наполи» хочет получить за нигерийского игрока 150 миллионов евро. 
04.05.2023 20:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика