Месси получил официальное предложение о переходе в саудовский «Аль-Хиляль»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным источника, местный «Аль-Хиляль» готов подписать нападающего в летнее межсезонье. Отмечается, что в данный момент это единственный клуб, который сделал аргентинцу официальное предложение.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов платить игроку 400 млн долларов за сезон. Клуб хочет пригласить аргентинца, так как ранее «Аль-Наср» подписал нападающего Криштиану Роналду.