Каманцев провел встречу с Карпиным на базе «Ростова» 

На базе «Ростова» состоялась встреча главы Судейского департамента РФС Павла Каманцева с тренерским штабом и игроками команды. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководитель судейского департамента обсудил темы, которые затрагивают деятельность судей, объяснил трактовки определенных правил футбола и затронул существующую проблему в судейском корпусе.

Добавим, что ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин лично пригласил Каманцева на встречу, чтобы услышать объяснения по поводу работы арбитров на матчах его команды.