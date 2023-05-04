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Власти Лиссабона решили наградить Роналду почетной медалью

Заслуги португальца отметили на его родине.
Власти Лиссабона решили наградить Роналду почетной медалью
04 мая 2023 20:53
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

Городской совет Лиссабона приняли решение наградить Криштиану Роналду почетной медалью города.

По информации пресс-службы ведомства, футболиста решили отметить за распространение славы столицы Португалии в мире.

Напомним, Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Кроме родной команды он также выступал в Европе за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

После итальянского этапа карьеры футболист принял решение вернуться в «МЮ», однако вскоре клуб расторг с ним контракт из-за скандального интервью, и Криштиану отправился в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

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