Власти Лиссабона решили наградить Роналду почетной медалью

Городской совет Лиссабона приняли решение наградить Криштиану Роналду почетной медалью города.

По информации пресс-службы ведомства, футболиста решили отметить за распространение славы столицы Португалии в мире.

Напомним, Роналду является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Кроме родной команды он также выступал в Европе за «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

После итальянского этапа карьеры футболист принял решение вернуться в «МЮ», однако вскоре клуб расторг с ним контракт из-за скандального интервью, и Криштиану отправился в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.