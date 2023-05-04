Тренерские штабы «Удинезе» и «Наполи» определились со стартовыми составами команд на матч 33-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 4 мая на «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Начало матча – 21:45 по московскому времени.

«Удинезе»: Сильвестри, Удоджи, Бекао, Бийол, Эхизибуэ, Перес, Уоллас, Самарджич, Ловрич, Перейра, Несторовски

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Мин‑Чжэ, Оливера, Замбо‑Ангуисса, Лоботка, Ндомбеле, Элмас, Кварацхелия, Осимхен.

Добавим, что в том случае, если «Наполи» сегодня не потерпит поражение, то досрочно станет чемпионом Италии.