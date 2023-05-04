Каземиро и Рэшфорд выйдут в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Брайтоном»

«Брайтон» и «Манчестер Юнайтед» объявили свои стартовые составы на перенесенный матч 28-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что встреча между командами состоится в четверг, 4 мая, на «Фалмер – Зе Амекс». Начало – в 22:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Андре Марринер.

«Брайтон»: Стил, Эступиньян, Данк, Уэбстер, Кайседо, Гилмор, Мак Аллистер, Энкисо, Митома, Буонанотте, Уэлбек.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Шоу, Дало, Каземиро, Фред, Антони, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.

Напомним, что в данный момент «Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 52 очка. В свою очередь «Манчестер Юнайтед» идет четвертым (63 очка).

Матч первого круга завершился победой «чаек» со счетом 2:1.