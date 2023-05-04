Хиддинк оценил тренерские качества Семака

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о работе наставника «Зенита» Сергея Семака. По словам специалиста, молодой тренер имеет все шансы повторить его успех на Евро-2008.

«Он был великолепным игроком и уже проявил себя как умный тренер, который, как я считаю, способен повторить мой результат со сборной России в 2008 году», – заявил Хиддинк для «РБ-Спорт».

Напомним, на Евро-2008 сборная России выиграла бронзовые медали: в матче за третье место национальная команда обыграла сборную Нидерландов (3:1).

Что касается Семака, то у руля «Зенита» он выигрывал чемпионат России (4 раза), Суперкубок (трижды) и Кубок России.