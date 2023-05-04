Неймар готов покинуть «ПСЖ» следующим летом 

Нападающий «ПСЖ» Неймар может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает L'Equipe.

Как утверждает источник, 31-летний футболист не против продолжить карьеру в другой команде. Сообщается, что руководство красно-синих также готовы рассмотреть предложения по аренде бразильского нападающего в том случае, если в сделку будет включена опция выкупа игрока.

Напомним, что Неймар присоединился к «ПСЖ» в 2017 году. В нынешнем сезоне за команду Кристофа Галтье он сыграл 29 матчей, отличился 18-ю забитыми мячами и 17-ю ассистами. Его рыночная стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.