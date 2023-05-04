«Наполи» пропустил гол в чемпионском матче Серии А с «Удинезе»

В эти минуте проходит матч 33-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Наполи». Игра проходит в Удине.

Отметим, что неаполитанцы стали уступать в счете (0:1) после того, как их ворота поразил хавбек домашней команды Санди Ловрич на 13-й минуте.

Добавим, что в том случае, если «Наполи» не потерпит поражение в этом матче, клуб досрочно завоюет Скудетто.

В данный момент подопечные Лучано Спаллетти занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. Идущий вторым «Лацио» отстает от неаполитанцев на 15 очков.