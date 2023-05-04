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«Наполи» пропустил гол в чемпионском матче Серии А с «Удинезе»

На 13-й минуте встречи отличился полузащитник «маленьких зебр» Санди Ловрич.
«Наполи» пропустил гол в чемпионском матче Серии А с «Удинезе»
04 мая 2023 22:05
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

В эти минуте проходит матч 33-го тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Наполи». Игра проходит в Удине.

Отметим, что неаполитанцы стали уступать в счете (0:1) после того, как их ворота поразил хавбек домашней команды Санди Ловрич на 13-й минуте.

Добавим, что в том случае, если «Наполи» не потерпит поражение в этом матче, клуб досрочно завоюет Скудетто.

В данный момент подопечные Лучано Спаллетти занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. Идущий вторым «Лацио» отстает от неаполитанцев на 15 очков.

источник: «Советский спорт»
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