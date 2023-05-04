Президент «Атлетико Тальерес» подтвердил заинтересованность российского клуба в Гарро

Президент «Атлетико Тальерес» Андрес Фасси подтвердил, что к полузащитнику команды Родриго Гарро есть интерес из России.

«Есть две команды, которые заинтересованы в Гарро. Одна из России и одна из Германии. Больше ничего не могу сказать. Сейчас мы сосредоточены только на результатах команды! Еще будет время для принятия решений», - приводит слова Фасси Sport24.ru.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что приобрести 25-летнего футболиста в следующее летнее трансферное окно попытается московский «Спартак». Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в четыре с половиной миллионов евро.

Добавим, что Гарро выступает за «Атлетико» с января прошлого года. В текущем сезоне в составе аргентинского клуба он принял участие в 14 встречах, в которых отличился двумя забитыми мячами и тремя ассистами.