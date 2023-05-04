Защитник «Монцы» Иццо получил пятилетний срок тюрьмы за участие в ставках

Защитник «Монцы» Армандо Иццо осужден сроком на пять лет тюремного заключения по делу о ставках и организованной преступности. 31-летний игрок приговорен судом Неаполя.

Как утверждает Football Italia, итальянский футболист являлся участником мошенничества, связанного с футбольными матчи и влиянием на исход игр. Сообщается, что игрок «бриантео» намерен подать апелляцию на заключение суда.

Напомним, что Иццо выступал в Серии В будучи футболистом «Авеллино» в сезоне-2013/14. Текущий сезон итальянец проводит на правах аренды в «Монце», клуб арендовал его у «Торино».