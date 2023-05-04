«Наполи» уступает «Удинезе» после первого тайма в чемпионском матче Серии А 

Завершился первый тайм матча 33-го тура Серии А, в котором «Удинезе» принимает на своем поле «Наполи».

Отметим, что после 45-и минут игры неаполитанцы проигрывают со счетом 0:1.

Единственный гол первой тайма забил полузащитник хозяев Санди Ловрич (13-я минута).

Напомним, что «Наполи» может досрочно стать чемпионом Италии в том случае, если не проиграет в сегодняшнем матче.

В данный момент подопечные Лучано Спаллетти занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. Идущий вторым «Лацио» отстает от неаполитанцев на 15 очков.