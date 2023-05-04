«Краснодар» обратился в ЭСК по скандальному эпизоду в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС с жалобой на судейство в матче 24-го тура РПЛ против московского «Спартака».

По мнению краснодарцев, главный арбитр встречи Владислав Безбородов должен был назначить пенальти в ворота красно-белых на 70-й минуте матча.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Спартака». По ходу матча «Краснодар» вел 3:1, однако москвичи во втором тайме сумели переломить ход игры.

Также ЭСК получила жалобу от «Пари НН». Нижегородцы утверждают, что мяч в ворота «Оренбурга», отмененный из-за офсайда, был забит чисто.