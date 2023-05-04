Осимхен сравнял счет в чемпионском матче «Наполи» с «Удинезе»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен забил гол в гостевом матче 33-го тура Серии А против «Удинезе».

Отметим, что после забитого мяча нигерийского форварда на 53-й минуте счет стал − 1:1.

Добавим, что если встреча не завершится поражением «Наполи», то подопечные Лучано Спаллетти за пять туров до конца чемпионата станут обладателями Скудетто.

В данный момент клуб из Неаполя занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. Идущий вторым «Лацио» отстает от партенопейцев на 15 очков.