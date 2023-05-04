Месси готов на трехкратное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси близок к своему возвращению в «Барселону». Об этом сообщает RMCSport.

Как утверждает источник, аргентинский игрок согласен сократить свою заработную плату в три раза, чтобы перейти в стан сине-гранатовых. Сообщается, что таким образом, размер зарплаты нападающего в каталонской команде будет около десяти миллионов евро.

Напомним, что Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы.

В текущем сезоне за «ПСЖ» он сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.