«Наполи» стал чемпионом Италии, сыграв вничью с «Удинезе» 

В матче 33-го тура Серии А «Наполи» сыграл в гостях вничью с «Удинезе» и, тем самым, за пять туров до конца чемпионата завоевал чемпионство Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе домашней команды гол забил полузащитник Сидни Ловрич (13-я минута). За гостей отличился нападающий Виктор Осимхен (52).

Благодаря сегодняшнему результату подопечные Лучано Спаллетти набрали 80 очков в 33 турах. Клуб из Неаполя опережает «Лацио», идущий вторым в турнирной таблице Серии А, на 16 очков.

Добавим, что для «Наполи» трофей чемпионата Италии стал первым за последние 33 года. В прошлый раз партенопейцы брали Скудетто в сезоне-1989/90.

Серия А

33-й тур

«Удинезе» (Удине) – «Наполи» (Неаполь) – 1:1 (1:0)

Голы: Ловрич, 13 – Осимхен, 52.