Калешин продлил контракт с «Акроном»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин подтвердил, что продлил соглашение с клубом.

«Мое будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлетний контракт с «Акроном». Я намерен с Божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, тольяттинцы дошли до финала пути регионов Кубка России, в котором уступили «Краснодару» в серии пенальти.

На пути к решающему раунду «Акрон» убрал со своего пути московские «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Ранее в прессе появились слухи о том, что Калешин может возглавить один из клубов РПЛ.