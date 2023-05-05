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«Брайтон» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря реализованному пенальти Мак Аллистера

11-метровый удар был назначен на седьмой добавленной минуте ко второму тайму.
05 мая 2023 00:06
автор: Глеб Шевяков

Завершился матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульской команды.

Единственный забитый мяч на счету полузащитника хозяев поля Алексиса Мак Аллистера, который реализовал пенальти в добавленное время ко второму тайму

Таким образом, «Чайки» набирают 55 очков и поднимаются на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага по-прежнему располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 63 очка.

7 мая «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму», а 8 мая «Брайтон» сыграет дома с «Эвертоном».

АПЛ

28-й тур

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0 (0:0)

Гол: Мак Аллистер, 90+9 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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11-метровый удар был назначен на седьмой добавленной минуте ко второму тайму.
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