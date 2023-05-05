«Брайтон» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед» благодаря реализованному пенальти Мак Аллистера

Завершился матч 28-го тура чемпионата Англии, в котором «Брайтон» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед».
Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу ливерпульской команды.
Единственный забитый мяч на счету полузащитника хозяев поля Алексиса Мак Аллистера, который реализовал пенальти в добавленное время ко второму тайму
Таким образом, «Чайки» набирают 55 очков и поднимаются на шестое место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага по-прежнему располагается на четвертой строчке, имея в своем активе 63 очка.
7 мая «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму», а 8 мая «Брайтон» сыграет дома с «Эвертоном».
АПЛ
28-й тур
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 1:0 (0:0)
Гол: Мак Аллистер, 90+9 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»