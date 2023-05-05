«Мечты сбываются». Кварацхелия отреагировал на титул «Наполи» в Серии А

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал досрочное завоевание титула чемпиона Италии для своего клуба.

«Если ты мечтаешь, то ты сделаешь это! Мечты сбываются. Да здравствует «Наполи»! Мы – чемпионы Италии», - написал Хвича Кварацхелия в своих социальных сетях.

Напомним, «Наполи» в матче 33-го тура Серии А сыграл вничью с «Удинезе» и сумел за пять туров до конца чемпионата завоевать титул чемпионов Италии.

Для неаполитанского клуба этот титул стал первым за последние 33 года. В прошлый раз «партенопейцы» брали Скудетто в сезоне-1989/90.

После 33 туров Серии А «Наполи» опережает «Лацио», идущий вторым в турнирной таблице, на 16 очков.