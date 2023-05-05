«Я точно не остался бы в «ПСЖ». Пирес дал совет Лионелю Месси

Бывший футболист сборной Франции Робер Пирес выразил мнение, что аргентинцу Лионелю Месси нужно покинуть «ПСЖ».

«Я не понимаю травлю Месси в «ПСЖ». Это точно того не стоит. Если я играю и меня освистывают, то это по той причине, что я не нравлюсь фанатам. Если я не нравлюсь – я ухожу. Не знаю, вернулся ли бы я на месте Лионеля в «Барселону», но точно не остался бы в «ПСЖ», - приводит слова Робера Пиреса журналистка FOX Sports Argentina Вероника Брунати в своих социальных сетях.

Ранее к дому Месси приставили дополнительную охрану из-за протеста фанатов.

В текущем сезоне форвард провел 37 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.