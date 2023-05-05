Источник: Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» в следующем сезоне

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет капитаном клуба в следующем сезоне.

Об этом сообщил инсайдер Esam2Back в социальных сетях. Как сообщает источник, в клубе сообщили действующему капитану Маркиньосу о решении отдать капитанскую повязку Мбаппе. При этом Килиан ждал этого с момента продления контракта с клубом в прошлом сезоне.

Помимо Маркиньоса, о данном решении был проинформирован и защитник Преснел Кимпембпе, который также считался претендентом на капитанскую повязку.

Ожидается, что в ближайшее время будет опубликован официальный релиз, согласно которому клуб принял решение сменить капитана с целью снизить нагрузку на Маркиньоса.

При этом основной причиной смены капитана называют именно требования Мбаппе.