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Источник: Мбаппе станет капитаном «ПСЖ» в следующем сезоне

Килиан заберёт капитанскую повязку у Маркиньоса.
05 мая 2023 11:06
автор: Александр Кожевников

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет капитаном клуба в следующем сезоне.

Об этом сообщил инсайдер Esam2Back в социальных сетях. Как сообщает источник, в клубе сообщили действующему капитану Маркиньосу о решении отдать капитанскую повязку Мбаппе. При этом Килиан ждал этого с момента продления контракта с клубом в прошлом сезоне.

Помимо Маркиньоса, о данном решении был проинформирован и защитник Преснел Кимпембпе, который также считался претендентом на капитанскую повязку.

Ожидается, что в ближайшее время будет опубликован официальный релиз, согласно которому клуб принял решение сменить капитана с целью снизить нагрузку на Маркиньоса.

При этом основной причиной смены капитана называют именно требования Мбаппе.

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