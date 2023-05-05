Премьер-министр Италии поздравила «Наполи» с победой в чемпионате страны по футболу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила «Наполи» с победой в чемпионате Италии.

«Спустя 33 года «Наполи» снова стал чемпионом Италии. Поздравляю всю команду, тренера Лучано Спаллетти и весь клуб с этим заслуженным результатом», - написала Мелони в своих социальных сетях.

«Наполи» в матче 33-го тура Серии А сыграл вничью с «Удинезе» и сумел за пять туров до конца чемпионата завоевать титул чемпионов Италии.

Для неаполитанского клуба этот титул стал первым за последние 33 года. В прошлый раз «партенопейцы» брали Скудетто в сезоне-1989/90.