Ибрагимович дал согласие на переход в «Монцу»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович продолжит карьеру в «Монце». Об этом пишет Footmercato.

По данным источника, нападающий согласился на переход в эту команду благодаря хорошим отношениям с владельцем клуба Сильвио Берлускони. Отмечается, что вероятность трансфера составляет 90%.

Ибрагимовичу 41 год. Большую часть нынешнего сезона игрок провел в лазарете. На его счету 4 матча и 1 гол. В прошлой кампании швед помог «россонери» выиграть чемпионство.

Добавим, что контракт форварда с «Миланом» истекает 30 июня. Таким образом, он может уйти в «Монцу» на правах свободного агента.