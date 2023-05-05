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Малком прокомментировал борьбу с Промесом в гонке бомбардиров РПЛ

Бразилец отметил, что его не интересуют персональные достижения.
Малком прокомментировал борьбу с Промесом в гонке бомбардиров РПЛ
05 мая 2023 11:50
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком высказался о борьбе с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом за звание лучшего бомбардира РПЛ.

«Я приехал сюда для того, чтобы завоевывать титулы. Уже неоднократно повторял, что никогда не интересовался персональными индивидуальными рекордами. Все, что меня волнует — это только победы, чтобы «Зенит» побеждал. А личные бомбардирские рекорды — это дело второе», - приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

Малком лидирует в гонке бомбардиров РПЛ, на его счету 22 гола в 25 встречах. Квинси Промес стал автором 17 голов в 22 матчах.

«Зенит» в следующем туре РПЛ сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 7 мая, начало матча – в 18:00 по московскому времени.

источник: «Спорт-Экспресс»
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