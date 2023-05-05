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Семак: У «Зенита» на сегодняшний день нет никакого чемпионства

Наставник «сине-бело-голубых» считает, что пока рано праздновать титул.
05 мая 2023 12:04
автор: Александр Кожевников

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что команде пока рано праздновать победу в Российской Премьер-лиге.

«У нас на сегодняшний день ещё никакого чемпионства нет. Есть только факторы, которые могут сойтись. Нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами. Когда это будет — не столь важно, мы стараемся в каждой игре показать свои лучшие качества. Мы должны делать то, что зависит от нас. Хотелось бы пораньше, но получим то, что заслуживаем», - приводит слова Сергея Семака «Матч ТВ».

«Зенит» в следующем туре РПЛ сыграет со «Спартаком». Встреча состоится 7 мая, начало матча – в 18:00 по московскому времени.

За пять туров до конца сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 61 очко. На второй позиции располагается «Ростов», в активе которого 50 очков.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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