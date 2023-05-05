Африканский форвард «Локомотива»: Чувствую себя русским, буду рад получить российский паспорт

Гвинейский нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано признался, что был бы не против получить российский паспорт.

«Российский паспорт? Почему бы и нет? Если предоставится такая возможность, я буду рад. Чувствую ли в душе себя русским? Да, конечно. Мне здесь все нравится, со мной прекрасно обращаются и в команде, и в городе. Всем доволен», - приводит слова Франсуа Камано Sport24.

Камано выступает в составе «железнодорожников» с лета 2020 года.

В сезоне-2023 Российской Премьер-лиги Франсуа принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами. Его действующий контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.