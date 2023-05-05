«Аль-Хиляль» готов платить Месси в 40 раз больше, чем «Барселона»

Клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил Лионелю Месси контракт на 400 млн евро за сезон. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Контракт с Месси может стать рекордным в истории футбола. При этом, как сообщалось ранее, «Барселона» готова предложить аргентинскому нападающему в 40 раз меньше – всего 10 млн евро за год. Однако, как утверждал источник, аргентинский игрок согласен сократить свою заработную плату, чтобы перейти в стан сине-гранатовых.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы.

В текущем сезоне за «ПСЖ» он сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.