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«Аль-Хиляль» готов платить Месси в 40 раз больше, чем «Барселона»

Контракт аргентинца с саудовским клубом может стать рекордным в истории футбола.
«Аль-Хиляль» готов платить Месси в 40 раз больше, чем «Барселона»
05 мая 2023 12:43
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предложил Лионелю Месси контракт на 400 млн евро за сезон. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Контракт с Месси может стать рекордным в истории футбола. При этом, как сообщалось ранее, «Барселона» готова предложить аргентинскому нападающему в 40 раз меньше – всего 10 млн евро за год. Однако, как утверждал источник, аргентинский игрок согласен сократить свою заработную плату, чтобы перейти в стан сине-гранатовых.

Месси выступал за основную команду «Барселоны» с 2005 по 2021 годы.

В текущем сезоне за «ПСЖ» он сыграл 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с парижским клубом истекает по окончании сезона-2022/2023.

источник: RMC Sport
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