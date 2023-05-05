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В «Локомотиве» подтвердили, что Сильянов вернется в клуб из «Ростова»

Южане не стали пользоваться опцией выкупа футболиста.
05 мая 2023 12:44
автор: Александр Шульгин

В московском «Локомотиве» подтвердили, что защитник Александр Сильянов, выступающий на правах аренды за «Ростов», вернется в расположение железнодорожников по окончании сезона.

«На сегодняшний день действительно истек срок, когда футбольный клуб «Ростов» мог воспользоваться опцией выкупа защитника Александра Сильянова. Таким образом, согласно арендному соглашению, после окончания сезона футболист Сильянов возвращается в расположение ФК «Локомотив», - говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, в текущем сезоне Сильянов провел 32 матча в составе ростовчан, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Арендное соглашение между «Локомотивом» и «Ростовом» заканчивается в конце сезона.

источник: ФК «Локомотив»
В «Локомотиве» подтвердили, что Сильянов вернется в клуб из «Ростова»
Южане не стали пользоваться опцией выкупа футболиста.
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