Осимхен и Лапорт вошли в шорт-лист потенциальных новичков «ПСЖ»

Стал известен список игроков, в которых заинтересован «ПСЖ».

Как сообщает L'Equipe в шорт-лист попали четырнадцать футболистов. Отмечается, что клуб из Парижа нуждается в игроках по четырем профилям: центральном защитнике, атлетичном полузащитнике, атакующем правом вингере и в центральном нападающем.

Ранее стало известно, что команду может покинуть аргентинский нападающий Лионель Месси.

В список потенциальных новичков вошли: защитники Эмeрик Лапорт из «Манчестер Сити», Лукас Эрнандeс из «Баварии», Эван Н'Дикe («Айнтрахт») и Фикайо Томори («Милан»); атлeтичные хавбеки Ману Коне («Боруссия» Менхенгладбах), Кефрeн Тюрам («Ницца»), Юссуф Фофана («Монaко») и Ибраим Сангаре (ПСВ); форварды Виктора Осимхeн («Наполи») и Рандаль Коло Муaни («Айнтрахта»)

Добавим, что нигерийский нападающий в составе неаполитанского клуба стал чемпионом Италии.