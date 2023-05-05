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Игорь Колыванов: у «Наполи» подобрался веселый коллектив, приятно за командой наблюдать

Для неаполитанского клуба этот титул стал первым за последние 33 года.
05 мая 2023 13:18
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Болоньи» Игорь Колыванов отреагировал на досрочную победу «Наполи» в чемпионате Италии.

Напомним, что неаполитанский клуб в матче 33-го тура Серии А сыграл вничью с «Удинезе» (1:1). Подопечные Лучано Спалетти смогли завоевать титул за пять туров до конца чемпионата.

«В этом гoду они показали прекрасный, быстрый, атaкующий футбол. У них подoбрался веселый коллектив, приятно наблюдaть за этой командoй, которая на протяжении всегo сезона, показывала, наверное, одну из самых симпaтичных игр в чемпионате Италии», — приводит «Газета.Ru» слова Колыванова.

Добавим, что в последний раз «партенопейцы» выигрывали итальянский чемпионат в сезоне-1989/90.

источник: «Газета.Ru»
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