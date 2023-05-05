Ривалдо: Грустно, что Месси проявляет неуважение к «ПСЖ», это на него не похоже

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо раскритиковал Лионеля Месси за его поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что аргентинца отстранили от выступлений за «ПСЖ» на две недели за его поездку без ведома клуба.

«Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения клуба, за что получил двухнедельную дисквалификацию от «ПСЖ». Всё говорит о том, что он поехал в Саудовскую Аравию, чтобы решить вопросы с контрактом.

Было грустно видеть, как Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу. Это крайне не похоже на него. Конечно, он мог найти другой вариант и поступить иначе – пообщаться с руководством клуба, дождаться приезда саудовских чиновников в Париж или окончания сезона. Он мог попробовать найти компромисс с «ПСЖ», чтобы не создавать внутренних проблем.

Он всегда был примером для подражания. Его ненавистники ждали подобного, чтобы отыграться на нём. И он вполне мог избежать этого в тот момент, когда чемпионат заканчивается, а его клуб снова идёт к титулу», - приводит слова Ривалдо Betfair.

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт на 400 млн евро в год.