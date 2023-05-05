Андрей Канчельскис: Холанд не забил бы 35 мячей за сезон, если бы играл в РПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

Россиянин выразил мнение, что в РПЛ норвежцу не удалось бы выступать столь же успешно, как в АПЛ.

«Говорили, что Холанд мог перейти в «Ростов» и ЦСКА? А что он в «Манчестер Сити» играет тогда? Пусть покажут бумаги, а так только много пафоса – любят задним числом говорить у нас. Если бы хотели его, купили бы.

Болельщики шутят, что Холанд забил бы 35 мячей «Химкам» за два матча? Ну, нет, ему в РПЛ сложнее было бы играть. У него там Де Брейне в полузащите, у нас кто? Холанду в РПЛ сложнее было бы играть, он не забил бы 35 мячей за сезон», – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Холанд стал автором 35 мячей в 31 встрече. Ближайший преследователь Холанда в гонке бомбардиров АПЛ, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, забил 25 голов в 34 матчах.