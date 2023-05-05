РПЛ назвала лучшего игрока в апреле

Хавбек ЦСКА Иван Обляков признан лучшим игроком апреля в РПЛ.

Отметим, что 24-летний футболист в пяти матчах чемпионата в минувшем месяце забил четыре гола и отдал два результативные передачи.

Как сообщает пресс‑служба турнира, лучшим Облякова признали болельщики, эксперты и комментаторы.

Отметим, что на приз также претендовали нападающий Малком («Зенит»), форварды Джон Кордоба («Краснодар») и Александр Соболев («Спартак»). а также голкипер Гиорги Шелия («Ахмат»)..

Добавим, что Облякова выбрали лучшим три эксперта лиги из пяти: Олег Корнаухов, Андрей Тихонов и Никита Баженов.