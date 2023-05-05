Миллер поздравил тренера «Наполи» Спаллетти с титулом чемпионов Италии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти и его нынешнюю команду «Наполи» с победой в чемпионате Италии.

«Вы на вершине, вы первые! Как всегда, в лучших традициях, знакомых и болельщикам «Зенита», скудетто завоевано убедительно, досрочно и просто красиво! Браво, Мистер! Браво, «Наполи»! Nuove vittorie!» – цитирует Миллера Telegram-канал «Зенита».

Напомним, что «Наполи» в матче 33-го тура Серии А сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и сумел за пять туров до конца чемпионата завоевать титул чемпионов Италии.

Для неаполитанского клуба этот титул стал первым за последние 33 года. В прошлый раз «партенопейцы» брали Скудетто в сезоне-1989/90.

После 33 туров Серии А «Наполи» опережает «Лацио», идущий вторым в турнирной таблице, на 16 очков.