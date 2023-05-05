Названо число пострадавших фанатов после чемпионства «Наполи»

Более 200 человек пострадали во время празднований досрочной победы футбольного клуба «Наполи» в чемпионате Италии, сообщает газета La Stampa.

Накануне неаполитанский клуб сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно выиграл Серию А.

Как сообщает источник, фанаты были доставлены в больницы с различными травмами – от ножевых ранений, до ожогов от петард и приступов астмы.

Неаполитанский клуб стал чемпионом Италии впервые за 33 года. При этом главный тренер команды Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигрывавшим титул в Серии А.

После 33 туров Серии А «Наполи» опережает «Лацио», идущий вторым в турнирной таблице, на 16 очков.