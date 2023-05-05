«ЛУКОЙЛ» отклонил кандидатуру Андреева на должность гендиректора «Спартака»

Компания «ЛУКОЙЛ», владеющая 100% акций «Спартака», отклонила кандидатуру Вадима Андреева на должность гендиректора красно-белых.

Отметим, что функционер занимал аналогичный пост в «Крыльях Советов». Андреев несколько дней назад подал в отставку в знак протеста против судейства в матчах РПЛ. Совет директоров »Крыльев» решит судьбу Андреева в течение месяца.

Как сообщает «Метарейтинг», в «ЛУКОЙЛе» не заинтересовались в кандидатуре самарского функционера.

Ранее в компании сообщили, что довольны текущим положением дел и не собираются менять менеджмент «Спартака».