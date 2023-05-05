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В «Динамо» рассчитывают заменить Йокановича российским тренером

В шорт-лист на должность нового тренера бело-голубых входят пять специалистов.
В «Динамо» рассчитывают заменить Йокановича российским тренером
05 мая 2023 14:27
автор: Сергей Чиков
автор фото: РИА Новости

На замену сербскому тренеру «Динамо» Славише Йокановичу придет российский специалист. Об этом сообщил корреспонденту «Советского спорта» Сергею Чикову источник, знакомый с ситуацией в руководстве клуба.

«В приоритете у клуба сейчас российские специалисты. Рано говорить об именах, но в шорт-листе у клуба около пяти достойных кандидатов», – заявил собеседник издания.

Ранее Sport24 сообщил, что московское «Динамо» не продлит контракт с Йокановичем. 54-летний серб не справился с поставленными перед ним задачами и вернется на родину.

Отмечалось, что специалист может возглавить «Партизан» или сборную Сербии. Также Йоканович рассматривает варианты из Катара и Саудовской Аравии.

28 апреля «Динамо» проиграло дома «Факелу» со счетом 0:2 в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта встреча была посвящена празднованию столетия клуба.

источник: «Советский спорт»
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