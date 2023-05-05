Гальтье впервые высказался об отстранении Месси

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье высказался относительно ситуации с нападающим клуба Лионелем Месси.

Напомним, что 35-летнего аргентинца отстранили от занятий с командой за поездку в Саудовскую Аравию. Месси не согласовал свой визит с руководством парижан.

«В начале недели меня проинформировали о санкциях к Месси со стороны руководства. После этого я решил ничего не комментировать, потому что это решение клуба», — заявил Гальтье на пресс-конференции.

Добавим, что в текущем сезоне аргентинец провел 37 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.

В СМИ сообщают, что Лионель может вернутся в «Барселону».