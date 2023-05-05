Голкипер «Тоттенхэма» Льорис выбыл до конца сезона

Вратарь «Тоттенхэма», чемпион мира 2018 года Уго Льорис выбыл до конца сезона, сообщает Evening Standart.

По данным источника, травма бедра оказалась серьезнее, и сыграть в этом сезоне Льорис больше не сможет. Голкипер получил травму в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» и был заменен в перерыве.

Затем Льорис пропустил два следующих матча. Контракт 36-летнего вратаря с клубом рассчитан до 2024 года, однако «Тоттенхэм» намерен искать нового вратаря уже этим летом.

После 34 матчей «Тоттенхэм» с 54 очками занимает 7-е место в чемпионате Англии.