Кади Боржесу сделали операцию из-за травм, полученных в столкновении с Джикией

Хельсио Алиск, агент хавбека «Краснодара» Кади Боржеса, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

«Кади чувствует себя хорошо. 30 апреля у него была операция, а 9 мая врачи проведут плановый осмотр и еще раз обследуют игрока. Однако это не значит, что после этого Кади сможет вернуться в строй. Точные сроки восстановления дадут врачи, поэтому будем ждать вторника», – приводит слова агента Sport24.

Напомним, что Боржес получил травму в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с московским «Спартаком» (3:4). Кади получил перелом лицевой кости в столкновении с защитником столичного клуба Георгием Джикией.

Кади пополнил состав «Краснодара» в январе 2023 года. В текущем сезоне РПЛ новичок «быков» провел семь матчей и забил три мяча.