Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что РФС должен принять принципиальное решение по наказанию главного арбитра матча 24-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Пари НН» (1:2) Романа Галимова.

«Дальнейшие решения по Галимову – это лакмусовая бумажка для РФС, нынешнего руководителя судейского комитета. То, как они себя поведут сейчас, как будут дальше разбираться, многое покажет не только «Крыльям», но и другим клубам, болельщикам – всё останется как было или чистка судейских рядов будет продолжена. Если принципиальных решений не будет, как в прошлый раз, значит, грязная игра в российском футболе продолжится», – приводит слова Азарова Metaratings.

Ранее ЭСК РФС признал, что Галимов допустил три критических ошибки в матче, в том числе ошибочный пенальти в ворота «Крыльев Советов», не назначенный одиннадцатиметровый удар в ворота «Пари НН», а также ошибочное неудаление защитника нижегородцев Виктора Александрова, заслуживавшего второй жёлтой карточки за грубый фол на Владимире Писарском.

После матча 24-го тура с «Пари НН» генеральный директор самарского клуба Вадим Андреев подал в отставку в знак протеста против судейства.