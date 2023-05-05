КДК РФС не стал наказывать Карпина дополнительной дисквалификацией

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет вынес решение по дополнительной дисквалификацией главного тренера «Ростова».

Напомним, что после окончания матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» арбитр Кирилл Левников показал Валерию Карпину красную карточку.

«В рапорте было указано, что Карпин выходил за пределы, за это он оштрафован на 30000 рублей. Карпин после матча подошёл к судье и был удалён — демонстрационное несогласие с судьёй. В рапорте было указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Таким образом, специалист получил лишь автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

6 мая «Ростов» сыграет дома с «Факелом». Карпина на скамейке хозяев не будет.