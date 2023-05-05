ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

КДК РФС не стал наказывать Карпина дополнительной дисквалификацией

Клуб из Ростова-на-Дону ведет борьбу за медали РПЛ.
КДК РФС не стал наказывать Карпина дополнительной дисквалификацией
05 мая 2023 15:27
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет вынес решение по дополнительной дисквалификацией главного тренера «Ростова».

Напомним, что после окончания матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком» арбитр Кирилл Левников показал Валерию Карпину красную карточку.

«В рапорте было указано, что Карпин выходил за пределы, за это он оштрафован на 30000 рублей. Карпин после матча подошёл к судье и был удалён — демонстрационное несогласие с судьёй. В рапорте было указано, что Карпин не использовал ненормативную лексику и оскорбления», - цитирует Карпина «Чемпионат».

Таким образом, специалист получил лишь автоматическую одноматчевую дисквалификацию.

6 мая «Ростов» сыграет дома с «Факелом». Карпина на скамейке хозяев не будет.

источник: Чемпионат.com
Канчельскис уверен, что «Зенит» оформит чемпионство в матче со «Спартаком»
Встреча пройдет 7 мая и начнется в 18:00.
05.05.2023 16:02
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В РФС прокомментировали наказание махачкалинского «Динамо» за нарушение лимита на молодых игроков
Клуб получил «технарь» в матче с «Уфой» за нарушение регламента.
05.05.2023 15:47
Футбол
автор: Александр Кожевников
Главные тренеры «Динамо» и «Факела» оштрафованы по итогам матча РПЛ
Встреча прошла в Москве 29 апреля.
05.05.2023 15:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
КДК РФС не стал наказывать Карпина дополнительной дисквалификацией
КДК РФС не стал наказывать Карпина дополнительной дисквалификацией
Клуб из Ростова-на-Дону ведет борьбу за медали РПЛ.
05.05.2023 15:27
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Махачкалинскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче с «Уфой»
Клуб нарушил правило лимита на молодых игроков в ФНЛ. 
05.05.2023 15:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Милнер
Хавбек выступает за «красных» с 2015 года.
05.05.2023 15:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Губернатор Самарской области призвал РФС принять принципиальное решение по судье Галимову
Ранее в ЭСК признали, что арбитр допустил три критических ошибки в матче «Пари НН» – «Крылья Советов».
05.05.2023 15:03
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гальтье впервые высказался об отстранении Месси
Футболист может уже не сыграет за «ПСЖ» в этом сезоне.
05.05.2023 14:36
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кади Боржесу сделали операцию из-за травм, полученных в столкновении с Джикией
Кади Боржесу сделали операцию из-за травм, полученных в столкновении с Джикией
У спортсмена был диагностирован перелом лицевой кости.
05.05.2023 14:34
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика