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В РФС прокомментировали наказание махачкалинского «Динамо» за нарушение лимита на молодых игроков

Клуб получил «технарь» в матче с «Уфой» за нарушение регламента.
05 мая 2023 15:47
автор: Александр Кожевников

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал решение о присуждении технического поражения махачкалинскому «Динамо» в матче Первой лиги с «Уфой».

«В заседании приняли участие представители «Уфы» и гендиректор махачкалинского «Динамо». Мы установили факт того, что на 65-й минуте был заменена молодого футболиста. Но вышел легионер, шесть минут не было молодого футболиста на поле, но потом «Динамо» сделало замену. Нарушен регламент.

Поэтому КДК за нарушение установленных регламентов соревнования приняло решение аннулировать результат матча. Второе — присудить поражение «Динамо» со счетом 0:3, а «Уфе» присудить победу 3:0 и оштрафовать «Динамо» на 100 тысяч условно, установить испытательный срок 2 года», – приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

По правилам Первой лиги на поле весь матч должен находиться футболист 2001 года рождения и младше, потенциально имеющий возможность играть за сборную России, или два «лимитчика», которые вместе могут отыграть только в одном из таймов.

В матче 29-го тура с «Уфой» на протяжении шести минут в составе «Динамо» на поле не было ни одного игрока 2001 года рождения или младше.

Примечательно, что подобная ситуация была у махачкалинского клуба в 18 встречах первенства, однако на это никто не обращал внимание.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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