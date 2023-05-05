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Ловчев уверен, что слабая игра защитников «Спартака» сыграет ключевую роль в матче с «Зенитом»

По словам футбольного обозревателя, московскому клубу стоит надеяться на удачу в очном поединке с сине-бело-голубыми.
Ловчев уверен, что слабая игра защитников «Спартака» сыграет ключевую роль в матче с «Зенитом»
05 мая 2023 16:16
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Бывший советский футболист Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче «Спартака» с «Зенитом» в рамках 26-го тура РПЛ.

«Абаскаль, в отличие от других наставников красно-белых, осознает, что команда нуждается в изменениях в защитной линии. Именно поэтому испанец поменял Чернова после его ошибки во встрече с «Краснодаром», которая привела к голу. Раньше он не принимал такого решения, а в этот раз психанул. И я его отлично понимаю. Когда защита строится на Павле Маслове, Никите Чернове, Мацее Рыбусе, Алексисе Дуарте и остальных, любой специалист придет в ужас от их игры. И сейчас многие действительно рассчитывают, что «Спартак» сможет одержать победу над «Зенитом»? Только не с такой обороной! В этом матче им может помочь только удача», — приводит слова Ловчева RT.

Напомним, что очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в воскресенье, 7 мая в Санкт-Петербурге. Начало матча – 18:00 мск.

В данный момеент команда Сергея Семака занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 61 очко после 25 игр. Московская команда располагается на третьем месте с 49-ю очками.

источник: «RT на русском»
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Ловчев уверен, что слабая игра защитников «Спартака» сыграет ключевую роль в матче с «Зенитом»
Ловчев уверен, что слабая игра защитников «Спартака» сыграет ключевую роль в матче с «Зенитом»
По словам футбольного обозревателя, московскому клубу стоит надеяться на удачу в очном поединке с сине-бело-голубыми.
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